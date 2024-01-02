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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Два десятка машин столкнулись на трассе "Дон" в Тульской области

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Авария с участием 20 машин произошла вечером во вторник на 270-м км трассы М-4 "Дон" в Воловском районе Тульской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. На месте работали 5 бригад скорой помощи, первая бригада прибыла на место через 11 минут", - говорится в сообщении.

Трое взрослых доставлены в Ефремовскую больницу, им оказана медицинская помощь. Один пострадавший продолжит лечение амбулаторно, две женщины в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. 14-летняя девочка доставлена в детскую областную больницу, ее осматривают специалисты.

Движение в южном направлении организовано по одной полосе.

Администрацией Воловского района организован стационарный пункт обогрева. Доставка до него осуществляется автобусами, отметили в пресс-службе.

Тульская область М-4 "Дон"
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