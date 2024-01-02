Движение транспорта на трассе "Дон" в Тульской области восстановили после ДТП

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Полностью восстановлено движение на участке трассы "Дон" в Тульской области, ранее ограниченное из-за крупной аварии, сообщает компания "Росавтодор" во вторник.

"Движение на 270 км М-4 "Дон" полностью восстановлено", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на 270-м км трассы М4 "Дон" в Воловском районе Тульской области, в которой участвовали порядка 20 машин.

В результате аварии пострадали трое взрослых и ребенок, все они госпитализированы. Движение в южном направлении из-за ДТП было организовано по одной полосе.

Проверку по факту массовой аварии проводит прокуратура Тульской области.