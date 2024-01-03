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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Ракетная тревога объявлена в Белгороде

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о том, что в городе объявлена ракетная опасность.
"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - сказано в сообщении губернатора.

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