Ракетная тревога объявлена в Белгороде

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о том, что в городе объявлена ракетная опасность.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - сказано в сообщении губернатора.