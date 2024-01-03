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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Белгородцев призвали использовать приложение МЧС для оповещения об обстрелах

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона установить на телефоны и использовать приложение "МЧС России", чтобы оперативно получать сообщения об обстрелах и ракетной опасности.

"Если помните, несколько месяцев назад во время обстрела Шебекино СМС-ки приходили через час после окончания обстрела. Конечно, это недопустимо. Что нужно сделать? Нужно запустить, перекачать приложение "МЧС России" к себе на телефоны. И тогда сообщения об обстрелах, о ракетной опасности будут приходить мгновенно. Поэтому, дорогие друзья, делайте это", - сказал губернатор в видеосообщении, размещенном на его странице в соцсети в среду.

Он пояснил, что во время обстрелов технически невозможно обеспечить рассылку СМС-сообщений всем пользователям одновременно.

С 29 декабря Белгород и его пригород подвергаются массированным атакам ВСУ. В городе несколько раз включался сигнал ракетной опасности.

Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков
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