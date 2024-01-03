Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 248 российских военных
Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военнослужащих.
"3 января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих", - сообщили в Минобороны РФ в среду.
"Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", - заявили в ведомстве.
Там сообщили, что всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в Минобороны РФ.