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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 248 российских военных

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военнослужащих.

"3 января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", - заявили в ведомстве.

Там сообщили, что всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ
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