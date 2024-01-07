Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:10

Путин обсудит с Шойгу проблемы семей погибших в СВО

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал в ближайшие сутки обсудить с министром обороны России Сергеем Шойгу проблемы, о которых ему на встрече в Рождественский Сочельник рассказали родственники военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Главе государства, в частности, сообщили о том, что в ряде регионов есть сложности с оформлением федеральных выплат семьям погибших, некоторые по прошествии уже шести месяцев после смерти участника СВО смогли получить только региональные выплаты.

Также Путину пожаловались на то, что не везде работает механизм военной ипотеки. Одна из участниц беседы пообещала передать президенту диск с записями историй семей военнослужащих, где "есть имена и фамилии" и описаны все сложности, с которыми столкнулись эти люди.

Также, по словам участников встречи, существуют проблемы с денежными выплатами семьям, которые находятся не по месту прописки погибшего военнослужащего.

Как рассказали президенту, сложности также возникают с выплатами от страховых компаний. Не все они своевременно переводят средства семьям погибших.

Президент заявил, что обсудит эти вопросы и с руководством министерства обороны, и страховых компаний.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Сергей Шойгу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших военных

Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших военных

Православные верующие празднуют Рождество

Православные верующие празднуют Рождество

Что произошло за день: суббота, 6 января

Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести украинских ракет над Черным морем

Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести украинских ракет над Черным морем

В Белгороде отменили рождественские богослужения

Движение по Крымскому мосту остановлено в третий раз за сутки

Движение по Крымскому мосту остановлено в третий раз за сутки

Экс-начальник УФСИН по Ивановской области обвинен в воспрепятствовании следствию

Режим ЧС локального характера ввели в остающемся без тепла микрорайоне Подольска

Два землетрясения произошли на Камчатке

Два землетрясения произошли на Камчатке

В Ярославской области второй день подряд задерживаются несколько поездов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });