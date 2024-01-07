Путин обсудит с Шойгу проблемы семей погибших в СВО

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал в ближайшие сутки обсудить с министром обороны России Сергеем Шойгу проблемы, о которых ему на встрече в Рождественский Сочельник рассказали родственники военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Главе государства, в частности, сообщили о том, что в ряде регионов есть сложности с оформлением федеральных выплат семьям погибших, некоторые по прошествии уже шести месяцев после смерти участника СВО смогли получить только региональные выплаты.

Также Путину пожаловались на то, что не везде работает механизм военной ипотеки. Одна из участниц беседы пообещала передать президенту диск с записями историй семей военнослужащих, где "есть имена и фамилии" и описаны все сложности, с которыми столкнулись эти люди.

Также, по словам участников встречи, существуют проблемы с денежными выплатами семьям, которые находятся не по месту прописки погибшего военнослужащего.

Как рассказали президенту, сложности также возникают с выплатами от страховых компаний. Не все они своевременно переводят средства семьям погибших.

Президент заявил, что обсудит эти вопросы и с руководством министерства обороны, и страховых компаний.