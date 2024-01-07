Шесть белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ за сутки

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор - 10 гранатометных выстрелов, по селу Красный Октябрь - один снаряд из РСЗО, по селу Устинка - 10 артиллерийских снарядов. Также в Красном Хуторе и Наумовке с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству, в Щетиновке - два взрывных устройства. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - написал он в телеграм-канале в воскресенье.

В Борисовском районе, по его данным, из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано три гранатометных выстрела. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено восемь минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Дроновка - два снаряда ствольной артиллерии и два минометных снаряда, по окраине села Мокрая Орловка - четыре минометных снаряда, по окраине села Новостроевка-Вторая - 29 гранатометных выстрелов, по селу Козинка - девять минометных снарядов, по окраине села Пороз - три минометных снаряда. Также в селе Пороз противник пытался атаковать инфраструктурный объект, сбросив взрывное устройство с БВС. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Поповка - установлено 3 прилета. Обошлось без последствий. По окраинам сел Демидовка и Графовка выпущено по два минометных снаряда, по окраине села Репяховка - три артиллерийских снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский выпущено семь минометных снарядов, по селу Белянка - пять, по селу Терезовка - два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.