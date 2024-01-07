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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли и один госпитализирован с травмами в результате дорожной аварии в Новосибирской области в воскресенье, сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, примерно в 15:15 по Москве водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигавшийся по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны Омска в сторону Новосибирска, на 1364 км выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Spacio.

"В результате произошедшего погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжелом состоянии в районную больницу госпитализирован несовершеннолетний пассажир Toyota Spacio", - сказали в МВД.

Возраст и личности погибших и пострадавшего ребенка устанавливаются.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции.

Новосибирская область
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