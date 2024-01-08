Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:23

Российские военные применили гиперзвуковое оружие против ОПК Украины

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

Военное ведомство уточняет, что был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

По официальным данным, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В мае прошлого года российские военные заявили, что ударом комплекса "Кинжал" в Киеве были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Кинжал Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ЛНР сообщил о внештатном сходе боеприпаса с самолета ВКС РФ над городом Рубежное

Двое граждан Украины задержаны в ЛНР по подозрению в шпионаже

Котельную в Подольске, на которой произошла авария, передадут муниципалитету

Котельную в Подольске, на которой произошла авария, передадут муниципалитету

В РФ развернут более 12 новых комплексов для обнаружения объектов в космосе

В РФ развернут более 12 новых комплексов для обнаружения объектов в космосе

Что произошло за день: воскресенье, 7 января

Российские военные сбили украинский дрон на Брянщине

Более 1,4 млн человек приняли участие в праздновании Рождества в России

Более 1,4 млн человек приняли участие в праздновании Рождества в России

Сбои в движении поездов через Ярославскую область продолжаются третий день

Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших военных

Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших военных

Православные верующие празднуют Рождество

Православные верующие празднуют Рождество
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });