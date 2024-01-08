Российские военные применили гиперзвуковое оружие против ОПК Украины

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

Военное ведомство уточняет, что был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

По официальным данным, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В мае прошлого года российские военные заявили, что ударом комплекса "Кинжал" в Киеве были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot.