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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Двое жителей Петербурга погибли под лавиной в Хибинах

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Двое жителей Санкт-Петербурга в понедельник погибли во время схода лавины в районе ущелья Рамзая в Хибинских горах (Мурманская область), сообщило региональное управление СКР.

Следственный отдел по Апатитам начал процессуальную проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы; по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным противолавинной службы Хибин, по состоянию на 7 января в горах установлена вторая (умеренная) степень лавинной опасности. Прогноз на 8 января не был опубликован.

Петербург Мурманская область СКР Хибинские горы
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