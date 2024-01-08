Транскам закрыт для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта ограничено по Транскавказской автомагистрали из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Отмечается, что запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21:00 мск 8 января.

Ограничения введены до особого распоряжения.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.