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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Транскам закрыт для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта ограничено по Транскавказской автомагистрали из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Отмечается, что запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21:00 мск 8 января.

Ограничения введены до особого распоряжения.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Транскам МЧС Северная Осетия Южная Осетия
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