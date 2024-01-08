Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся в понедельник с грузовиком на трассе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщило управление ГИБДД региона.

Два человека погибли, ещё трое пострадали.

Сообщается, что водитель Renault не справился с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения, в результате столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Volvo.

В ДТП погибли два пассажира Renault, ещё два пассажира и водитель получили травмы и были госпитализированы.