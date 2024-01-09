Эксперимент по маркировке ряда видов косметики и бытовой химии начнут 15 января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Эксперимента по маркировке отдельных видов косметики и бытовой химии пройдет в России с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Участниками эксперимент станут производители этой продукции, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли. Предполагается маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст и других средств для гигиены полости рта, косметических товаров для бритья, дезодорантов, мыла и моющих средств.

Координатором проведения эксперимента определен Минпромторг РФ. Товары будут отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак", оператором которой выступает ООО "Оператор ЦРПТ".

Как отметили в пресс-службе ЦРПТ, причиной запуска эксперимента по маркировке косметической продукции и бытовой химии стала возросшая доля нелегального оборота. Компания приводит данные НИУ ВШЭ за 2022 год, согласно которым доля контрафакта на рынке косметической продукции составляла 16%, бытовой химии - 12%.

В ЦРПТ также сообщили, что ранее в поддержку эксперимента по маркировке косметической продукции и бытовой химии выступили участники рынка, в том числе Ассоциация товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии", Ассоциации предприятий индустрии красоты, Lamoda, "Полекс Бьюти", Lab Industries и "Фармстандарт").

На сегодняшний день в России уже введена обязательная маркировка духов, туалетной воды и антисептиков.