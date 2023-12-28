Эксперимент по маркировке упакованных стройматериалов стартует в РФ 1 февраля

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует провести в 2024 году эксперименты по маркировке стройматериалов в потребительской упаковке, отдельных видов кабельно-проводниковой продукции, радиаторов центрального отопления и отопительных конвекторов. Соответствующие проекты постановлений подготовлены министерством и опубликованы на regulation.gov.ru.

С 1 февраля 2024 года по 1 декабря 2024 года запланировано проведение эксперимента по маркировке цемента, бетонных и сухих строительных смесей, строительных растворов в индивидуальной упаковке, предназначенных для реализации конечному потребителю, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

С 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России, как ожидается, пройдут эксперименты по маркировке отдельных видов кабельно-проводниковой продукции, а также отопительных конвекторов и радиаторов центрального отопления.

Организацией экспериментов традиционно займется ООО "Оператор-ЦРПТ", оператор российской системы маркировки "Честный знак". Участие в эксперименте будет осуществляться на добровольной и безвозмездной основе и не повлияет на конечную цену продукции, отметили в пресс-службе ЦРПТ.

Запуск экспериментов связан с увеличением доли нелегального оборота в этих сегментах рынка. В ЦРПТ привели данные Минпромторга и ассоциации "Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии", согласно которым доля фальсифицированной кабельной продукции составляет в РФ более 40%, трубной продукции, сухих строительных смесей - 30%, цемента - 21,3%, радиаторов отопления - 15%.