Юристы Думы попросили уточнить поправки о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правовое управление Госдумы попросило депутатов объяснить, почему системные банки - единственные, кто будет обязан соблюдать правило доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам граждан, в то время как другие кредитные финансовые учреждения не должны будут подчиняться этому правилу.

Заключение правового управления на законопроект № 476442-8 опубликовано в электронной базе данных парламента. Проект в ноябре 2023 года в палату внесла группа депутатов, среди которых глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект предлагает обязать системно значимые кредитные организации обеспечить возможность клиентам - физическим лицам назначать третьих лиц, которые будут подтверждать намерение клиентов перевести средства с использованием дистанционных (цифровых) каналов. Доверенное лицо в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка подтверждает либо отклоняет операцию клиента. Порядок информирования банком доверенного лица, тарифы за указанное информирование будут определены в отдельном соглашении.

Операции, совершаемые с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, платежных карт и (или) электронных денежных средств, не будут подлежать одобрению со стороны доверенных лиц. Т.е. одобрению будут подлежать переводы денежных средств между счетами внутри банка или между различными банками, оплата счетов и услуг через интернет-банкинг или мобильное приложение, получение кредитов и оформление кредитных карт.

В заключении правового управления Госдумы говорится, что необходимо уточнить в проекте, каким образом клиентам будет предоставлена возможность назначать других лиц для контроля за операциями на их счетах, так как данный момент не был достаточно раскрыт в законопроекте. Кроме того, управление отмечает необходимость согласования использования терминов "системно значимые кредитные организации" и "банк": по тексту законопроекта в контексте нового регулирования идет упоминание как системно значимых кредитных организаций, так и банков. Правовое управление уточняет, что не все кредитные организации являются банками.

"Кроме того, в соответствии с пояснительной запиской проект разработан в целях предотвращения мошеннических действий на рынке финансовых услуг. В связи с этим нуждается в уточнении установление вышеназванной обязанности только в отношении банков, признанных системно значимыми", - говорится в заключении правового управления.

В случае принятия законопроект вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Документ стоит в повестке работы парламента для рассмотрения в январе.