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Кабмин поддержал законопроект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях

Кабмин поддержал законопроект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях
Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило проект положительного отзыва на законопроект, по которому системно значимые банки будут обязаны соблюдать правило доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам граждан, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки документа.

Проект закона №476442-8 в ноябре 2023 г. внесла в парламент группа депутатов, среди которых глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документ предлагает обязать системно значимые кредитные организации обеспечить возможность клиентам - физическим лицам назначать третьих лиц, которые будут подтверждать намерение клиентов перевести средства с использованием дистанционных (цифровых) каналов. Доверенное лицо в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка подтверждает либо отклоняет операцию клиента. Порядок информирования банком доверенного лица, тарифы за указанное информирование будут определены в отдельном соглашении.

Правительство считает, что целесообразно определить порядок отмены клиентом подтверждения операций ранее назначенным доверенным лицом. Возражение кабинета министров вызвала и используемая в законопроекте категория "дистанционные (цифровые) каналы операций по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов)", которая законодательством РФ не предусмотрена.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению в соответствии с указанными замечаниями", - говорится в проекте отзыва.

Ранее замечания к документу представило правовое управление Госдумы. В них говорилось, что необходимо уточнить в проекте, каким образом клиентам будет предоставлена возможность назначать других лиц для контроля за операциями на их счетах, так как данный момент не был достаточно раскрыт в законопроекте. Кроме того, управление отмечает необходимость согласования использования терминов "системно значимые кредитные организации" и "банк": по тексту законопроекта в контексте нового регулирования идет упоминание как системно значимых кредитных организаций, так и банков. Правовое управление уточняет, что не все кредитные организации являются банками.

"Кроме того, в соответствии с пояснительной запиской проект разработан в целях предотвращения мошеннических действий на рынке финансовых услуг. В связи с этим нуждается в уточнении установление вышеназванной обязанности только в отношении банков, признанных системно значимыми", - говорилось в заключении правового управления.

В случае принятия законопроект вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Анатолий Аксаков Госдума
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