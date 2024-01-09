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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Торговые центры Белгорода сокращают время работы из-за оперативной обстановки

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Торговые центры Белгорода сократили время работы в связи с оперативной обстановкой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Все руководители торговых центов приняли решение сократить время работы. С сегодняшнего дня они работают до 20:00. Один из них будет работать в таком режиме с завтрашнего дня", - сказал глава региона в ходе прямого эфира во вторник.

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Он отметил, что на ближайшем заседании оперативного штаба требования о работе ТЦ будут зафиксированы.

Как сообщалось, три крупных торговых центра Белгорода - ТЦ "РИО", МТРК "Сити Молл Белгородский" и ТРЦ "Мега Гринн" - по договоренности их руководства с властями были закрыты с 3 по 6 января из-за оперативной обстановки.

С 29 декабря территория областного центра и пригорода неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.

Белгород
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