Запрет покупки иностранных бумаг на ИИС вызвал спор Минфина и Минэкономразвития

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Минфин и Минэкономразвития пока не смогли согласовать проект постановления правительства о категориях ценных бумаг, приобретение которых не допускается на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позициями ведомств.

Минфин в ноябре подготовил документ, по которому инвесторы не смогут приобретать бумаги иностранных эмитентов на ИИС. Предполагалось, что постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.

По словам источника, Минэкономразвития на стадии согласования проекта постановления высказалось за вывод из-под этого ограничения бумаг эмитентов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Россия является государством-основателем ЕАЭС и должна выполнять обязательства в части обеспечения свободного передвижения в границах союза услуг и капиталов, свободы торговли услугами, осуществления инвестиций и т.д., аргументирует свою позицию Минэкономразвития.

Минфин такое предложение не поддерживает, говорит собеседник агентства. Возможность приобретения иностранных бумаг не соответствует цели ИИС-3, который вводится для привлечения долгосрочных инвестиций в российскую экономику, объясняет он логику министерства.

"Интерфакс" направил запрос в Минфин и Минэкономразвития.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Закон о запуске ИИС-3 вступил в силу с 1 января. Новый инструмент заменит счета первых двух типов и объединит их налоговые льготы (в сумме внесенных на счет средств и в сумме положительного финансового результата). При этом минимальный срок ведения счета для получения льгот увеличится: в 2024-2026 годах. он должен составить пять лет, а затем постепенно повыситься до десяти. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.