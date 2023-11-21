Минфин предложил запретить покупку иностранных бумаг на ИИС с 2024 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил проект постановления правительства, который ограничивает возможность приобретения бумаг иностранных эмитентов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Cоответствующий документ размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.

В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны государств, совершающих недружественные действия в отношении России, стимулирование приобретения российскими гражданами иностранных финансовых инструментов представляется нецелесообразным, отмечается в пояснительной записке к документу.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2024 года.

Госдума ранее в ноябре приняла в первом чтении законопроект, который вводит с 1 января 2024 года индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3). Срок действия нового типа ИИС для получения налоговых льгот при заключении договора в 2024-2026 годах должен составить 5 лет, в 2027 году – 6 лет, в 2028 году – 7 лет, в 2029 году – 8 лет, в 2030 году – 9 лет. Граждане, которые открыли ИИС до 2024 года, смогут продолжить использовать его на прежних условиях либо трансформировать в ИИС-3.

Сейчас инвесторы могут приобретать на ИИС иностранные бумаги, которые торгуются на российских биржах.