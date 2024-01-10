Песков счел странным процессом обсуждение без РФ урегулирования ситуации на Украине

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что ничего серьезного в мирном плане президента Украины Владимира Зеленского нет, де-факто существует отказ Киева от мирных переговоров.

"Вы видите совершенно труднообъяснимые процессы по урегулированию, по мирному форуму. Мирный форум Зеленского - это какая-то формула, какая-то комбинация стран, которая обсуждает некую мирную формулу без участия России. Очень странный процесс", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По словам Пескова, фактически ничего серьезного в этом плане нет.

"То есть существует де-факто по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем специальную военную операцию", - отметил Песков.