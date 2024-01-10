Президент РФ в Хабаровске встретится с региональным бизнесом

Также пройдет презентация планов развития городов Дальнего Востока

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг в Хабаровске проведет встречу с региональным бизнесом и ознакомится с комплексными планами развития дальневосточных городов, а также побывает на киностудии мультфильмов, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Хабаровске будет большая презентация комплексных планов развития дальневосточных городов, президента ждет беседа с местным бизнесом, будет предметный разговор с предпринимателями, отдельно он пообщается с губернатором", - сказал Песков, отвечая на вопрос о дальнейших планах Путина, который в среду впервые за годы своего президентства посетил Чукотку.

Из Анадыря Путин отправится в Хабаровск, где последний раз был 31 декабря 2013 года. Тогда в Хабаровске Путин встретил Новый год с людьми, пострадавшими от наводнения на Дальнем Востоке.

Кроме того, по словам Пескова, президент посетит студию мультипликационных фильмов. "Там очень хорошая мультстудия, которая уже вышла на международные рынки, снимает известные мультики. В создании таких креативных кластеров, в частности, для этих регионов нужно задействовать любые возможности. Здесь создание новых рабочих мест очень важно", - подчеркнул Песков.