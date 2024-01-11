Более сотни домов остались без отопления в Новосибирске из-за аварии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Энергетики устраняют аварию на магистральной теплосети по улице Пархоменко в Новосибирске.

"В контуре отключения - 104 дома и 13 социальных учреждений. На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов - ориентировочно до 17:00 (13:00 мск - ИФ)", - сообщает пресс-служба Западно-Сибирского филиала "Сибирской генерирующей компании".

Работы планируется завершить в четверг к 16:00 мск.

В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, температура воздуха в четверг составит минус 15 градусов.

Пресс-центр мэрии Новосибирска сообщает, что в результате аварии вода разлилась по ул. Плахотного. Проводилось грейдирование улиц Троллейной, Демьяновской, Пермской.

На 6:35 (2:35 мск) были отключены 237 объектов в Ленинском районе по отоплению и горячему водоснабжению для определения и устранения дефекта.