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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Более сотни домов остались без отопления в Новосибирске из-за аварии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Энергетики устраняют аварию на магистральной теплосети по улице Пархоменко в Новосибирске.

"В контуре отключения - 104 дома и 13 социальных учреждений. На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов - ориентировочно до 17:00 (13:00 мск - ИФ)", - сообщает пресс-служба Западно-Сибирского филиала "Сибирской генерирующей компании".

Работы планируется завершить в четверг к 16:00 мск.

В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, температура воздуха в четверг составит минус 15 градусов.

Пресс-центр мэрии Новосибирска сообщает, что в результате аварии вода разлилась по ул. Плахотного. Проводилось грейдирование улиц Троллейной, Демьяновской, Пермской.

На 6:35 (2:35 мск) были отключены 237 объектов в Ленинском районе по отоплению и горячему водоснабжению для определения и устранения дефекта.

Новосибирск Сибирская генерирующая компания
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