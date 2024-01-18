Большинство домов в зоне аварии в Новосибирске подключили к отоплению

Число пострадавших достигло 14 человек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Новосибирская областная клиническая больница и большинство жилых домов в зоне коммунальной аварии, произошедшей в Ленинском районе Новосибирска 17 января, подключены к теплу, сообщает губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

"За счет того, что вчера теплоэнергетикам удалось локализовать и минимизировать зону отключения, за ночь областная больница и большинство жилых домов в Ленинском и Кировском районах города были переподключены на нормальные параметры теплоснабжения. Отключенными остаются дома непосредственно в районе прорыва магистрального трубопровода", - пишет глава региона.

По его информации, поврежденный участок трубопровода диаметром 700 мм уже демонтирован, сварочные работы будут завершены к 08:00 по Москве, заполнение магистрали теплоносителем - к 10:00, в дальнейшем начнутся подключение и запуск домов и других объектов на нормальный режим теплоснабжения.

Минздрав региона сообщает, что к утру 18 января к теплоснабжению подключены все круглосуточные стационары левобережья Новосибирска за исключением корпуса туберкулезной больницы на улице Петропавловской, где температурный режим обеспечивается электрическими обогревателями.

В результате аварии из-за кипятка, вылившегося на поверхность, пострадало, по уточненным данным, 14 человек, сообщил Минздрав региона.

"К настоящему моменту в скорую помощь и больницы Новосибирска обратились 14 человек, получивших термические ожоги. Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Госпитализация в ожоговый центр областной больницы понадобилась трем пациентам. Остальные будут лечиться амбулаторно. Состояние госпитализированных - стабильное", - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения региона Лады Шалыгиной.

Первоначально сообщалось о пяти, затем о 13 пострадавших.

Как сообщалось, во второй половине дня 17 января произошла новая авария в системе теплоснабжения Ленинского района Новосибирска. В связи с аварией на теплосети снижены параметры по отоплению и горячей воде в жилмассивах Горский, Троллейный, Юго-Западный, Западный, Станиславский, Телецентр и в части Кировского района.

Аварийный участок был локализован, к вечеру в зоне отключения оказались 62 жилых дома, три образовательных и два объекта здравоохранения.

Это уже вторая крупная коммунальная авария в левобережной части Новосибирска - 11 января порыв трубопровода на магистральной теплосети по ул.Пархоменко в Ленинском райлне затронул более 2,4 тыс. жилых домов и социальные объекты.