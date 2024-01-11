Система ПВО сбила два украинских дрона над Ростовской областью

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о двух украинских беспилотниках, сбитых силами противовоздушной обороны.

"Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков пострадавших нет", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Позднее об уничтожении над Ростовской областью одного украинского дрона заявили в Минобороны РФ.