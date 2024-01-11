Электроснабжение белгородского села нарушено из-за атаки дрона ВСУ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Около 50 домовладений в селе Тишанка Волоконовского района остались без света в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг.

"Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны.