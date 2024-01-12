В Татарстане завершили работу по восстановлению прав обманутых дольщиков

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Татарстан завершил работу по восстановлению прав пострадавших дольщиков на территории республики, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий (ФРТ).

"В Татарстане ввели последние долгострои. Завершение строительства двух подземных паркингов на улице Зур Урам в Казани позволило исключить республику из числа регионов, которые находятся в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО)", - сказали в фонде.

В 2019-2021 годах набсовет ФРТ принял решения о завершении строительства десяти проблемных домов в республике. Работы выполнял региональный фонд Татарстана. Свои квартиры получили более 1,8 тысячи дольщиков.

Кроме того, были приняты решения о выплатах компенсаций в отношении шести проблемных объектов. Возмещения получили 154 дольщика.

Еще шесть объектов были включены в дорожные карты Татарстана. На сегодня права 192 граждан, вложивших средства в строительство этих объектов, восстановлены.

В конце декабря 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что федеральные обязательства перед пострадавшими дольщиками будут закрыты по всей стране до конца года.

"До конца года планируется принять решение о восстановлении прав всех граждан-участников долевого строительства по федеральным обязательствам. (...) Мы федеральные обязательства закрыли", - сказал Хуснуллин на открытом заседании Правительственной комиссии по региональному развитию.

В 2023 году с помощью федеральных и региональных механизмов достроили 212 домов, которые когда-то были долгостроями. Квартиры в них должны были получить почти 25 тысяч обманутых дольщиков. "Всего же с начала текущего года восстановлены права 32,4 тысячи граждан", - говорил Хуснуллин в начале ноября 2023 года.

При этом он призвал регионы обратить особое внимание на соблюдение сроков ввода объектов в "дорожных картах".

Восстановление прав обманутых дольщиков осуществляется с помощью нескольких механизмов. Часть прав восстанавливается региональными властями, а часть - с помощью механизмов Фонда развития территорий. Граждане получают квартиры или выплаты.