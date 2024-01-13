Поставки газа потребителям РФ по Единой системе газоснабжения обновили рекорд

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Поставки газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) за сутки 12 января обновили рекорд, сообщил "Газпром".

"12 января российским потребителям поставлено 1788,3 млн куб. м газа - это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России", - говорится в сообщении компании.

Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован почти десять лет назад: 30 января 2014 года было поставлено 1786,8 млн куб. м газа, напоминают газовики.

"Рост потребления газа связан с морозной погодой, установившейся на территории России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 12 января опустилась до минус 14 градусов Цельсия", - отмечают в "Газпроме ".

Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря подземным хранилищам газа, напоминают специалисты.