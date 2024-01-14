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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Подлодку проекта "Антей" оснастят новым ракетным комплексом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Одна из подлодок проекта 949А "Антей" проходит модернизацию, ее оснастят новым ракетным комплексом и другими системами, сообщил командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина.

"Проходит модернизация одной из подводных лодок 949 проекта, которая будет оснащена новым ракетным комплексом, новыми средствами радиотехнического вооружения и связи, будут поставлены новые обслуживающие комплексы. Она другого водоизмещения, но будет решать приблизительно такие же задачи, как и "Ясень"", - сказал Лиина в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По официальным данным, подлодки проекта 949А ("Антей") - серия советских и российских АПЛ, вооружённых крылатыми ракетами 3М45 и предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений. Являются усовершенствованной модификацией субмарин проекта 949 "Гранит".

Антей ВМФ Тихоокеанский флот
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