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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

ВМФ России в 2024 году пополнят 12 кораблей и четыре подводных лодки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Состав Военно-морского флота России в 2024 году пополнят 12 надводных кораблей и четыре подводных лодки, сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на церемонии поднятия флага на субмарине "Кронштадт" проекта 677.

"Практически каждый месяц флоту передается либо надводный корабль, либо подводная лодка - атомная или дизель-электрическая, - отметил он. - В строительстве кораблей для ВМФ России мы достигли 100% импортозамещенности. Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу кораблей".

В 2023 году ВМФ получил от промышленности три подлодки - атомный подводный крейсер "Император Александр III", многоцелевой атомный подводный крейсер "Красноярск", большую подводную лодку "Можайск", семь боевых кораблей - фрегат "Адмирал Головко", корветы "Меркурий" и "Резкий", малые ракетные корабли "Циклон" и "Наро-Фоминск", морской тральщик "Лев Чернавин", прошедший ремонт сторожевой корабль "Неустрашимый".

Виктор Евтухов ВМФ Минпромторг
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