Более 700 грузовиков ожидают открытия для них Военно-Грузинской дороги

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Несколько сотен грузовиков ждут проезда по Военно-Грузинской дороге, которую закрыли для проезда большегрузного транспорта вечером 12 января, сообщается на сайте центра организации дорожного движения в Северной Осетии.

По данным на 11:00 понедельника по московскому времени, в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано 723 единицы большегрузного транспорта.

Ранее из-за непогоды в Грузии было запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 19:20 по московскому времени 12 января до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.