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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Грузовики возобновили движение по Военно-Грузинской дороге

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта разрешено по Военно-Грузинской дороге, закрытой ранее для большегрузов из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии в понедельник.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке "Владикавказ - Ларс" - в обоих направлениях с 16:55 мск 15 января 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено с 19:20 12 января из-за непогоды на территории Грузии.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, на данный момент в очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс зарегистрированы 735 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия МЧС РФ
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