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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Минздраве ЛНР сообщили об атаке дрона на машину больницы в Лисичанске

Ранен водитель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины атаковал медицинский автомобиль Центральной городской больницы Лисичанска, ранен водитель, сообщила глава Минздрава Луганской народной республики Наталия Пащенко.

"Сегодня приблизительно около 10:00-11:30 медицинский автомобиль Лисичанской ЦГМБ был обстрелян украинским беспилотником по дороге Приволье-Новодружеск", - сообщила она в Telegram.

Пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован с ранениями различной степени тяжести, угрозы его жизни уже нет.

"Автомобиль сильно поврежден, и больше не может быть использован в работе", - добавила министр.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Лисичанск Минздрав ЛНР Наталия Пащенко
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