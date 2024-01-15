В Минздраве ЛНР сообщили об атаке дрона на машину больницы в Лисичанске

Ранен водитель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины атаковал медицинский автомобиль Центральной городской больницы Лисичанска, ранен водитель, сообщила глава Минздрава Луганской народной республики Наталия Пащенко.

"Сегодня приблизительно около 10:00-11:30 медицинский автомобиль Лисичанской ЦГМБ был обстрелян украинским беспилотником по дороге Приволье-Новодружеск", - сообщила она в Telegram.

Пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован с ранениями различной степени тяжести, угрозы его жизни уже нет.

"Автомобиль сильно поврежден, и больше не может быть использован в работе", - добавила министр.