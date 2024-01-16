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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

Минобороны РФ заявило о поражении трех дронов ВСУ над Воронежской областью

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что средства противовоздушной обороны в ночь на вторник уничтожили три украинских беспилотника в небе над Воронежской областью.

"С 01.50 до 02.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее о поражении украинских дронов заявил губернатор Воронежской области

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