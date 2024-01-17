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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Профессор МГЮА скончался во время семинара

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Профессор Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени Кутафина Юрий Веденеев скончался во время проведения практического занятия в вузе, сообщили журналистам в пресс-службе МГЮА.

"16 января после входа в аудиторию для проведения практического занятия профессор кафедры теории государства и права университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) Юрий Алексеевич Веденеев внезапно почувствовал себя плохо и упал на пол", - сообщили в пресс-службе университета.

Прибывшие медики констатировали смерть профессора.

Юрию Веденееву было 79 лет. Он родился 3 мая 1945 года в Северодвинске (Молотовске) Архангельской области. В 1969 году закончил Ленинградский военно-механический институт по специальности инженер-механик. Веденеев в 1995 году был назначен на должность члена Центральной избирательной комиссии РФ. В 2000 году стал руководителем Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России.
Веденеев был профессором Российской академии государственной службы при президенте РФ, а также являлся заведующим кафедрой теории и истории государства и права Института экономики и предпринимательства.

В университет имени О.Е.Кутафина Веденеев пришел на должность профессора кафедры теории государства и права в 2005 году.

МГЮА
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