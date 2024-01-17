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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Установлен житель Свердловской области, катавший ребенка на снегокате, привязанном к авто

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Полиция установила личность мужчины, который катал ребенка на снегокате, привязанном к автомобилю Range Rover.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел в поселке Бобровский Свердловской области. На распространившихся в интернете кадрах с видеорегистратора одного из участников движения видно, как ребенок едва не оказался под колесами другого автомобиля.

Подозреваемый – 59-лений житель данного населенного пункта – добровольно явился в полицию для дачи объяснений. Ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ирина Волк Свердловская область Бобровский
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