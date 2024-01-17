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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Россия в 2023 году увеличила производство сахара до 6,6 млн т

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российские сахарные заводы в 2023 году произвели 6,6 млн тонн свекловичного сахара, что на 670 тыс. тонн больше, чем в 2022 году, сообщает Союзроссахар.

"Этот объем производства стал вторым рекордным показателем после 2019 года за всю историю российской свеклосахарной отрасли", - говорится в сообщении.

По данным союза, в настоящее время переработку сахарной свеклы урожая 2023 года продолжают 40 из 66 сахарных заводов. В прошлом году в это время работали 29 заводов. Суточное производство сахара составляет 19 тыс. тонн, что на 7,4 тыс. тонн выше суточного потребления.

В феврале продолжится переработка сахарной свеклы на 16 заводах. Некоторые сахарные заводы продолжат работу и в марте. Ожидаемое производство сахара в первом квартале этого года может составить около 750 тыс. тонн, что более чем в два раза превысит средний показатель первого квартала за последние три года.

Как сообщалось, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует производство сахара в этом сезоне (август 2023 - июль 2024 гг.) почти в 6,8 млн тонн, что на 10,5% больше, чем сезоном ранее. Рост производства связан с увеличением сбора свеклы, который оценивается в 52,5 млн тонн (48,9 млн тонн годом ранее). Это произойдет как за счет расширения площадей под свеклу (на 4,8%), так и повышения урожайности (на 3,7%). Кроме того, сахаристость свеклы оказалась выше прошлогодней. Свеклу в России выращивают 24 региона.

Союзроссахар РФ
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