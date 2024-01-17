Возгорание на заводе "СИБУРа" в Перми ликвидировано

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Возгорание на установке производства этилена и пропилена АО "СИБУР-Химпром" в Перми ликвидировано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

По предварительным данным, очаг возгорания составлял несколько десятков квадратных метров, сообщили в пресс-службе.

"Превышений предельно допустимой концентрации веществ в воздухе нет. По результатам замеров стационарными постами концентраций, в том числе по стиролу, бензолу, оксидам азота, ксилолам - превышений не выявлено. Передвижная лаборатория отклонений по оксидам азота и оксиду углерода также не зафиксировала . Содержание метана на уровне фона", - сказали в пресс-службе.

В региональном управлении МЧС сообщили журналистам, что горение ликвидировано в 23:32 (21:32 по московскому времени).

Как сообщалось, установка на "СИБУР-Химпроме" загорелась вечером в среду во время выполнения заранее запланированного технического обслуживания. При проведении работ произошел выход углеводородов с последующим возгоранием. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет.

"СИБУР-Химпром" выпускает бутиловые спирты, стирол, этилбензол и пропилен.