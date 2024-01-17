Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Возгорание на заводе "СИБУРа" в Перми ликвидировано

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Возгорание на установке производства этилена и пропилена АО "СИБУР-Химпром" в Перми ликвидировано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

По предварительным данным, очаг возгорания составлял несколько десятков квадратных метров, сообщили в пресс-службе.

"Превышений предельно допустимой концентрации веществ в воздухе нет. По результатам замеров стационарными постами концентраций, в том числе по стиролу, бензолу, оксидам азота, ксилолам - превышений не выявлено. Передвижная лаборатория отклонений по оксидам азота и оксиду углерода также не зафиксировала . Содержание метана на уровне фона", - сказали в пресс-службе.

В региональном управлении МЧС сообщили журналистам, что горение ликвидировано в 23:32 (21:32 по московскому времени).

Как сообщалось, установка на "СИБУР-Химпроме" загорелась вечером в среду во время выполнения заранее запланированного технического обслуживания. При проведении работ произошел выход углеводородов с последующим возгоранием. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет.

"СИБУР-Химпром" выпускает бутиловые спирты, стирол, этилбензол и пропилен.

Пермь СИБУР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Ракетная опасность объявлена в Белгороде

РФ не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2023 год

Школы ряда белгородских муниципалитетов переводят на дистант из-за обстрелов

Что произошло за день: среда, 17 января

ВC РФ нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове

В России с 10 по 15 января яйца подешевели впервые с конца июня 2023 года

В России с 10 по 15 января яйца подешевели впервые с конца июня 2023 года

Депутаты подготовят предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления

Депутаты подготовят предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления

В РФ хотят запретить работу коллекторов, связанных с недружественными странами

Установлен житель Свердловской области, катавший ребенка на снегокате, привязанном к авто

ЦБ назвал одной из причин ослабления курса рубля в декабре спрос физлиц на валюту

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });