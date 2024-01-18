Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

В МИД России призвали не делать выводов из данных об импорте нефти РФ в США

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не стоит делать никаких выводов из статистики, согласно которой США закупали российскую нефть, эти объемы незначительны.

"Я видел короткое сообщение о том, что статистика отразила поставку, она незначительна. И я не делал бы из этого никаких выводов", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения.

Он отметил: "То, что США в последние годы прилагают максимум усилий для того, чтобы под себя переформатировать мировой рынок углеводородов и на нем утвердиться в качестве крупнейшего экспортера сланцевой нефти и природного газа в его сжиженной форме, - это факт неоспоримый".

"Поэтому нам нужно работать над дальнейшим повышением эффективности всей этой отрасли, и крепить связи с надежными потребителями. И делать это так, чтобы неуязвимость наших поставок этой продукции на мировые рынки перед американскими и какими-либо другими незаконными санкциями была обеспечена", - подчеркнул замминистра.

МИД РФ США Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СКР заочно предъявил обвинение еще 68 иностранцам, воевавшим на стороне Украины

США выдали большую часть виз для участия делегации РФ в мероприятиях Совбеза ООН

Москва пообещала зеркальный ответ США на конфискацию российских активов

Москва пообещала зеркальный ответ США на конфискацию российских активов

Бесплатный проезд для электрокаров по платным трассам в РФ продлен на 2024 год

Бесплатный проезд для электрокаров по платным трассам в РФ продлен на 2024 год

Вторичный авторынок России в 2023 году вырос на 17%

Что случилось этой ночью: четверг, 18 января

У православных наступил крещенский сочельник

У православных наступил крещенский сочельник
Военная операция на Украине

Ракетная опасность объявлена в Белгороде

РФ не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2023 год

Школы ряда белгородских муниципалитетов переводят на дистант из-за обстрелов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });