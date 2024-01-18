В МИД России призвали не делать выводов из данных об импорте нефти РФ в США

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не стоит делать никаких выводов из статистики, согласно которой США закупали российскую нефть, эти объемы незначительны.

"Я видел короткое сообщение о том, что статистика отразила поставку, она незначительна. И я не делал бы из этого никаких выводов", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения.

Он отметил: "То, что США в последние годы прилагают максимум усилий для того, чтобы под себя переформатировать мировой рынок углеводородов и на нем утвердиться в качестве крупнейшего экспортера сланцевой нефти и природного газа в его сжиженной форме, - это факт неоспоримый".

"Поэтому нам нужно работать над дальнейшим повышением эффективности всей этой отрасли, и крепить связи с надежными потребителями. И делать это так, чтобы неуязвимость наших поставок этой продукции на мировые рынки перед американскими и какими-либо другими незаконными санкциями была обеспечена", - подчеркнул замминистра.