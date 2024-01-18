Туроператоры заметили рост спроса на летние туры в Крым

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В начале года заметно выросли бронирования на лето отелей и туров в Крым, по разным оценкам, продажи увеличились на 40-100% по сравнению с прошлым годом, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"За последний месяц число бронирований выросло в два раза. Очень активны туристы были в прошедшие новогодние каникулы, прирост заказов составил 80%", - подтвердил генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Как отметила руководитель пресс-службы туроператора "Алеан" Ирина Романова, продажи туров в Крым выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Туроператоры связывают это с низкой базой прошлого года, привлекательными ценами и спокойным информационным фоном.

"К сожалению, до восстановления спроса далеко. Если раньше крымские объемы можно было сравнивать с показателями по курортам Краснодарского края в целом, то сейчас они не сопоставимы даже с Сочи", - заметил Ромашкин.

Как следует из статистики сервиса Travelline, спрос на объекты Крыма вырос в среднем на 40%. Более 40% бронирований приходят от жителей самого полуострова, остальные - Москва и область (22%), Краснодарский край (7%), Петербург (5%).

Важную роль для роста продаж играют привлекательные цены. По данным Travelline, весной они будут ниже прошлогоднего уровня, а на лето подросли на 7%, тогда как в Сочи средний рост составляет 20%.

По словам Романовой, треть объектов в Крыму, в основном крупные отели, повысили цены в среднем на 10%. Небольшие гостиницы оставили прошлогоднюю стоимость, но многие объекты еще не предоставили актуальные тарифы.

Гендиректор управляющей компании Atelika Hotel Group Алексей Высоканов сообщил, что крымские цены на 20-25% ниже, чем на курортах Краснодарского края.

"Люди не хотят отказываться от отдыха и понимают, что дальше цены будут только расти. Крым у нас сейчас бронируется так же хорошо, как, например, Анапа. Немало запросов на заезды до 10 июня, а с середины июня - полноценный, активный спрос. Август пока просматривается слабо", - сказал он.

По данным властей Крыма, в 2023 году полуостров принял 5,2 млн туристов, что на 20% меньше, чем годом ранее.