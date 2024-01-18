В Москве судят совладельцев B&B из-за хищения 4 млрд у адвоката Шапиро и компании "Бест клин"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении троих совладельцев холдинга B&B Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также Александра Савоськина, обвиняемого в хищении более 4 млрд рублей у адвоката Дениса Шапиро, сообщил "Интерфаксу" адвокат последнего.

"Дело поступило в суд еще в ноябре 2022г., однако по разным причинам начало процесса затягивалось. Только теперь суд начал рассмотрение по существу и прокурор огласил обвинительное заключение, после чего подсудимые заявили, что не признают вину", - сказал адвокат Роман Кандауров.

Как пояснил защитник, в 2014 году Шапиро стал владельцем 30% ООО "Бест клин" и был назначен гендиректором компании, которая владела производством бытовой химии, а также правами на известные товарные знаки производителей бытовой химии Viely, "Багира", Unicum, В&В, IRC91, Аррех и другие. В этом же году он был задержан по подозрению в совершении преступления.

"По версии следствия, Балаховский, Босинзон и Савоськин решили воспользоваться тем, что Шапиро находится под стражей, и лишить его доли в бизнесе и права на прибыль. Выйдя на свободу в 2019 году Шапиро написал заявление в СК. Было возбуждено уголовное дело", - рассказал адвокат.

Всем троим подсудимым инкриминируется мошенническое хищение у ООО "Бест клин" исключительных прав на известные в РФ и СНГ товарные знаки Unicum, B&B, Easywork и других (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконное использование промышленных образцов с крупным ущербом (ч. 2 ст. 147 УК РФ), незаконное использование чужих товарных знаков группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 180 УК РФ), организация злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями для ООО "Бест клин" (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ), а также в легализация (отмывании) имущества, полученного преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По совокупности инкриминируемых преступлений фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы каждому.

Следствие признало Шапиро потерпевшим по делу, оценив причиненный ему и ООО "Бест клин" ущерб в 4 млрд рублей.

Материалы уголовного дела составляют 53 тома. Всем троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По словам Кандаурова, вина подсудимых подтверждается собранными доказательствами.

"С учетом того, что Балаховский, Босинзон и Савоськин не раскаялись в содеянном, не загладили вред перед потерпевшим мы будем настаивать на наиболее строгом наказание для всех подсудимых и взыскании всего причиненного их преступной деятельностью вреда", - резюмировал защитник.

В Дорогомиловском суде "Интерфаксу" сообщили, что следующее заседание по данному уголовному делу запланировано на 23 января.