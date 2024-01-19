РФ нарастила производство товарного картофеля, доля подсобных хозяйств снижается

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Структура рынка картофеля в РФ в последние годы меняется: растет товарное производство, доля личных подсобных хозяйств снижается, говорится в обзоре, подготовленном ООО "Интерагро".

Как сообщили "Интерфаксу" в компании, несмотря на то, что личные подсобные хозяйства продолжают лидировать по площадям картофеля, за последние шесть лет посадки "второго хлеба" у них снизились на 23,7%, до 777 тыс. га, сбор уменьшился на 21,7%, до 11,9 млн тонн.

По предварительным данным Росстата, в 2023 году на долю личных подсобных хозяйств пришлось 58,1% урожая, в 2022 году - 65%.

В то же время в товарном секторе (сельхозорганизации, фермеры и индивидуальные предприниматели) сбор картофеля за последние три года (2021-2023 гг.) увеличился на 28,4%, до 8,6 млн тонн. Сельхозорганизации расширили площади под ним на 9,7%, до 170 тыс. га, фермеры и индивидуалы - на 11,9%, до 141 тыс. га.

Как сообщается в отчете, общий сбор картофеля в прошлом году, несмотря на снижение посевных площадей на 13 тыс. га, вырос более чем на 9%, до 20,5 млн тонн. Это стало возможным за счет увеличения урожайности на 9,3%, до 190 ц/га. "Это самый высокий показатель урожайности картофеля за последние 30 лет в РФ, чему способствовали благоприятные погодные условия во время посадки, вегетационного периода и уборки", - пояснили в компании.

В 2023 году, как и в предыдущие годы, набольшие площади посева и объемы сбора зафиксированы в Центральном, Приволжском и Сибирском округах, на которые пришлось соответственно 33,6% (6,9 млн тонн), 24,4% (5 млн тонн) и 12,1% (2,5 млн тонн) от валового сбора. Среди регионов в топ-5 входят Брянская область (1,8 млн тонн), Нижегородская область (1,1 млн тонн), Татарстан (0,8 млн тонн), Тульская (0,8 млн тонн) и Московская области (0,6 млн тонн).

Как подсчитали эксперты "Интерагро", при сохранении темпов роста площадей в товарном секторе на 2% в год, к 2025 году они составят 323,6 тыс. га и займут около половины общей площади (при сохранении темпов снижения площадей в хозяйствах населения). Этому, по их мнению, способствует и то, что крупные переработчики картофеля заинтересованы в том, чтобы начать возделывать либо расширить площади под этой культурой. Так, ГК "Атлантис" реализует в Калининградской области инвестиционный проект по созданию вертикально интегрированного картофельного кластера стоимостью более 12 млрд рублей. Компания намерена расширить площади посадки картофеля до 4 тыс. га.

Как сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, на которого ссылаются эксперты, в настоящее время в РФ перерабатывается порядка 1 млн тонн картофеля в год. К 2026 году этот показатель может увеличиться до не менее 2,5 млн тонн при сохранении хороших урожаев картофеля. При этом он отметил, что в 2017 году в РФ перерабатывалось всего около 0,5 млн тонн.

В компании также сообщили, что в 2023 году было реализовано несколько инвестиционных проектов в области переработки. В частности, производитель картофеля фри "Ви Фрай" построил в ОЭЗ "Липецк" корпуса для второй производственной линии по переработке картофеля мощностью порядка 100 тыс. тонн продукции в год. Ранее сообщалось, что компания намерена вложить 13 млрд рублей в удвоение производственных мощностей.

В Новосибирской области завершено строительство завода компании PepsiCo Inc. по производству картофельных чипсов мощностью в 260 тонн продукции в сутки и стоимостью около 12 млрд рублей. Агрохолдинг "Мираторг" и сеть быстрого питания "Вкусно - и точка" инвестируют дополнительно 5,7 млрд рублей (первоначальная стоимость проекта 11,8 млрд рублей) в увеличение мощностей совместного предприятия по переработке картофеля в Орловской области.

По мнению экспертов "Интерагро", переработка картофеля открывает перед производителем хорошие перспективы. "Переработка картофеля обеспечивает производителю понятные рынки сбыта, стабильные цены для производителей сырья и, конечно, высокую рентабельность конечного продукта, - сказал коммерческий директор ГК "Интерагро" Роман Нуриев. - По-прежнему высокий спрос сохраняется на такой полуфабрикат, как картофель фри, и готовые продукты - чипсы и снеки. Спрос формируют сети быстрого питания, предприятия сегмента HoReCa и розничные сети".

Как отмечается в обзоре, развитие рынка картофеля во многом зависит от того, насколько он обеспечен мощностями для хранения. По данным Минсельхоза РФ, емкость единовременного хранения овощей и картофеля на текущий момент составляет 8,8 млн тонн, к декабрю 2025 года она должна достичь 9,3 млн тонн, к 2026 году планируется ввести мощности еще на 521,2 тыс. тонн. При этом рекордные с 2017 года мощности на 350 тыс. тонн картофеля и овощей были введены в 2022 году, напомнили в компании.

Отметив, что за восемь месяцев 2023 года в РФ было ввезено 356 тыс. тонн продовольственного картофеля (500 тыс. тонн за весь 2022 год, на 8,4% меньше, чем в 2021 году), эксперты пояснили, что снижение импорта связано с высоким урожаем и низкими отпускными ценами. "В целом динамика снижения импорта должна сохраниться, так как импортному картофелю будет тяжело конкурировать с более дешевым отечественным продуктом", - прогнозируют они.

В январе-ноябре 2023 года средние цены производителей картофеля составили 13,14 рубля за 1 кг, что на 32,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года (19,38 рубля). Потребительские цены снизились на 24,3%, до 35,11 рубля за 1 кг (46,38 рубля годом ранее). При этом с 2018 по 2022 годы цены производителей выросли на 50,3%, до 18,86 рубля, потребительские - на 33,9%, до 31,91 рубля за 1 кг.