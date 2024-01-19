Опрос показал положительное отношение к Ленину половины россиян

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Около половины россиян (47%) положительно относятся к первому советскому лидеру Владимиру Ленину, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Результаты исследования, опубликованные в пятницу на сайте ВЦИОМ, показывают, что больше всех о симпатиях к Ленину говорят сограждане от 60 лет - почти две трети респондентов данной возрастной категории (64%).

Согласно опросу, положительно относится к Ленину половина респондентов 45-59 лет (51%). Среди молодежи 18-24 лет к Ленину позитивно относятся 39% респондентов. Среди сограждан 35-44 лет удельный вес таких опрошенных составляет 34%, среди россиян 25-34 лет - 30%.

В свою очередь, сограждан, заявляющих о своем негативном отношении к Ленину, оказалось втрое меньше (15%). Среди респондентов 35-44 лет их доля составляет 19%, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, безразличен к Ленину почти каждый третий (30%) россиянин. Оставшиеся 8% респондентов затрудняются что-либо сказать о своем отношении к этой исторической личности.

На вопрос о том, принесла ли деятельность Ленина больше пользы или вреда, более трети респондентов (36%) ответили, что было больше пользы - при этом один из доводов состоит в том, что Ленин "поднял" страну и сделал много полезного для развития государства, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, почти каждый пятый (19%) полагает, что Ленин причинил больше вреда. Почти каждый третий (30%) уверен, что вреда и пользы было примерно поровну, оставшиеся 15% респондентов затрудняются дать какую-либо оценку.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 30 декабря 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

21 января 2024 года исполняется 100 лет со дня смерти Владимира Ульянова-Ленина.