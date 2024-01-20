Аграрии РФ к середине января обеспечены семенами овощей на 60%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Аграрии РФ, по данным на 15 января, обеспечены семенами овощей открытого грунта на 60%, их закупка продолжается, сообщает Минсельхоз.

"При этом особый акцент будет сделан на использовании в предстоящей посевной кампании достижений отечественной селекции", - говорится в сообщении.

Как сообщает Национальный союз производителей плодов и овощей со ссылкой на члена правления Ирину Мурашову, подготовка и закупка семенного материала продолжается и будет в активной фазе до конца марта.

"Уже в ближайшие 6-7 лет в посевной кампании значительное место будут занимать отечественные семена. Прогнозно, посевная пройдет в штатном режиме", - рассчитывает она.

Между тем, как сообщает в субботу РБК, два крупных региона-производителя овощей - Астраханская и Волгоградская области - столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной. Вопрос обсуждался на прошедшем 17 января в Минсельхозе совещании у директора департамента растениеводства Романа Некрасова с представителями региональных органов сельского хозяйства, рассказал РБК один из участников встречи. Информацию о совещании подтвердили в Национальном союзе производителей плодов и овощей.

На совещании представители Астраханской области сообщили, что регион обеспечен семенами овощных культур примерно на 77%, но обеспокоенность вызывает ситуация с семенами томата (обеспеченность составляет около 70%), пояснил источник РБК. Представитель Волгоградской области на мероприятии сообщил, что регион обеспечен семенами моркови и лука лишь на 20%. Заявки на поставки были направлены во Францию и Венгрию, но реакции на них не последовало, а логистические цепочки поставок не выстроены.

Комментируя это сообщение, Минсельхоз Астраханской области, на которую приходится более 70% урожая томатов в РФ и 30% лука, сообщает, что регион решает задачу по формированию необходимого для проведения посевной кампании запаса семян: уже обеспечено до 70% от общей потребности в семенах ранних овощей.

"Работа над завозом семян овощных культур продолжается с учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов", - говорится в сообщении.

Аналогичный комментарий предоставил и Минсельхоз Волгоградской области.