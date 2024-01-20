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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Ростовской области

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Семья из четырех человек погибла от отравления угарным газом в Аксайском районе Ростовской области, сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по региону.

"В следственный отдел по Аксайскому району СУ СКР по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении, расположенном в садовом товариществе Щепкинского сельского поселения Аксайского района, тел четырех человек с признаками отравления окисью углерода: 66-летнего хозяина домовладения, его 65-летней супруги и двух сыновей 38 и 39 лет (...) По данному факту проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще одна женщина с аналогичными признаками отравления доставлена в больницу.

Предварительно установлено, что причиной произошедшего мог стать работающий бензиновый генератор электроэнергии, который был установлен хозяевами дома в подвальном помещении.

Ростовская область
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