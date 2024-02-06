Гросси намерен проверить обстановку с кадрами и безопасностью на ЗАЭС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается вскоре посетить Запорожскую АЭС, поскольку считает необходимым лично проверить, что там происходит.

"Мне необходимо самому увидеть, как обстоит ситуация, каковы перспективы с точки зрения сотрудников ЗАЭС - как среднесрочные, так и долгосрочные", - сказал он АР.

Сейчас глава МАГАТЭ находится в Киеве.

До поездки на ЗАЭС Гросси собирается провести встречу с представителями Украины. После этого в его планах - посетить Москву для переговоров с российскими официальными лицами.

По словам Гросси, пока что ситуация на станции стабильная, "но это - очень хрупкое равновесие". Он отметил, что основная сложность заключается в сокращении персонала на ЗАЭС, которая является одной из крупнейших в мире.

"На этом огромном объекте было около 12 тысяч сотрудников. Сейчас их число уменьшили до 2-3 тысяч, что является достаточно резким сокращением", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

"Российские коллеги сообщили, что они набирают больше людей. Это нужно проверить", - сказал он.

Гросси заметил, что отключение электроэнергии на станции в январе также говорит о сохраняющихся проблемах в области ядерной безопасности.

26 января глава МАГАТЭ заявил о намерении в ближайшие 10 дней посетить ЗАЭС, Киев и Москву. По его словам, он будет руководить очередной, 16-й по счету, ротацией персонала на станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператор АЭС - АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

На ЗАЭС посменно дежурят несколько специалистов МАГАТЭ. Последняя ротация специалистов прошла 11 января - в 15-й раз с 1 сентября 2022 года.