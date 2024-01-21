Что произошло за день: воскресенье, 21 января

25 жертв обстрела Донецка, три сбитые над Черным морем авиаракеты, остановка технологического процесса на "НОВАТЭК -Усть-Луге", крушение самолета Falcon 10 в Афганистане

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- 25 человек погибли при обстреле рынка в Донецке. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, "был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений". Госпитализированы были 18 пострадавших, двоим оказали амбулаторную помощь.

- Минобороны РФ сообщило о трех сбитых над Черным морем авиационных ракетах. В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу.

- Военные РФ заявили о взятии под контроль села Крахмальное в Харьковской области.

- Технологический процесс на производственном комплексе "НОВАТЭК -Усть-Луга" остановлен после возгорания. В компании сообщили, что, по предварительной информации, "возгорание стало следствием внешнего воздействия".

- В Афганистане разбился российский самолет Falcon 10. Он исчез с радаров вечером 20 января. В воскресенье живыми были найдены четыре человека из шести, находившихся на борту. Росавиация со ссылкой на посольство РФ в Афганистане сообщало, что судьба еще двоих выясняется. СКР возбудил уголовное дело.

- В Сухуме более четырех тысяч картин сгорели при пожаре в выставочном зале Союза художников. В числе потерь - до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе, первого профессионального абхазского художника. Минкультуры РФ решает, чем помочь Абхазии.