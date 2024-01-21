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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

СКР возбудил дело после потери связи с самолетом Falcon 10 в Афганистане

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела после того, как в воздушном пространстве Афганистана была потеряна связь с российским самолетом Falcon 10.

"Следователями Следственного комитета, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале СКР.

Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (ч.3 ст. 263 УК РФ).

Как сообщала Росавиация, самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, пропал с экранов радаров вечером 20 января. По предварительным данным, на борту находились четыре члена экипажа и двое пассажиров.

СКР Афганистан
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