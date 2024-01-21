В Афганистане пропал российский самолет Falcon 10
По данным Росавиации, на его борту находилось шесть человек
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, сообщает в воскресенье Росавиация в своем телеграм-канале.
"Предварительно: на борту самолета находились 6 (шесть) человек - четыре члена экипажа и два пассажира", - говорится в сообщении.
Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна.
По данным Росавиации, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный - 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.
Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао, отмечается в сообщении.