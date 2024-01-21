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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:21

В Афганистане пропал российский самолет Falcon 10

По данным Росавиации, на его борту находилось шесть человек

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, сообщает в воскресенье Росавиация в своем телеграм-канале.

"Предварительно: на борту самолета находились 6 (шесть) человек - четыре члена экипажа и два пассажира", - говорится в сообщении.

Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна.

По данным Росавиации, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный - 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао, отмечается в сообщении.

Афганистан Таджикистан Росавиация Falcon 10
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