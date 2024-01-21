Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Росавиация сообщила о четверых выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - По предварительным данным, четыре человека выжили при крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане, сообщает в воскресенье Росавиация в своем телеграм-канале со ссылкой на посольство РФ в этой стране.

Самолет обнаружила местная наземная поисково-спасательная служба. Судьба двоих человек уточняется, говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила, что Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, пропал с радаров вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана около границы Таджикистана.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (ч.3 ст. 263 УК РФ).

Росавиация Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Севастополе вновь отменили воздушную тревогу

МИД РФ призвал международные структуры осудить ракетный удар ВСУ по Донецку

Еще одна украинская авиаракета уничтожена над Черным морем у берегов Крыма

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога

Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день

Минобороны РФ сообщило о двух сбитых над Черным морем украинских авиаракетах

Пушилин заявил о 25 погибших при обстреле Донецка

Глава Севастополя объявил об отбое воздушной тревоги

Глава Севастополя объявил об отбое воздушной тревоги

На юге Херсонской области сбили летевшие на Крым ракеты

До 18 увеличилось количество жертв удара по Донецку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });