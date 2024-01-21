Росавиация сообщила о четверых выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - По предварительным данным, четыре человека выжили при крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане, сообщает в воскресенье Росавиация в своем телеграм-канале со ссылкой на посольство РФ в этой стране.

Самолет обнаружила местная наземная поисково-спасательная служба. Судьба двоих человек уточняется, говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила, что Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, пропал с радаров вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана около границы Таджикистана.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (ч.3 ст. 263 УК РФ).