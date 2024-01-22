Паромная переправа между Сахалином и материком закроется на 3 дня из-за циклона

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Паромная переправа Холмск-Ванино, связывающая Сахалин с материковой частью РФ, во второй половине дня понедельника закрывается на трое суток из-за циклона, сообщила пресс-служба Минтранса Сахалинской области.

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины суток 22 января ожидается закрытие движения через паромную переправу Холмск-Ванино", - говорится в сообщении.

По данным Минтранса, работу переправы планируется возобновить со второй половины дня 26 января. Паромы традиционно будут пережидать непогоду в порту Ванино Хабаровского края.

Пресс-служба также сообщает, что ледокольные проводки паромов через льды в акватории порта Ванино осуществляет ледокол "Капитан Хлебников".

Управление Сахалингидрометслужбы сообщило, что циклон идет с Японского моря, под его влиянием регион окажется во вторник.

"Погода изменится на большей части территории области. Ожидается сильный снег, метели, порывистый ветер и незначительное повышение температуры", - говорится в сообщении.

Улучшение погоды синоптики прогнозируют в пятницу. После циклона с материка на Сахалин распространится гребень антициклона, на острове опять установится морозная и ветреная погода.